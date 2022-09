Draghi da oggi a New York, a Onu per confermare sostegno Italia (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi arriva oggi pomeriggio a New York, dove da domani parteciperà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Già questa sera (nella notte in Italia) però Draghi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente del Consiglio Marioarrivapomeriggio a New, dove da domani parteciperà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Già questa sera (nella notte in) però...

