Raffaella Fico | avete visto com’è diventata la figlia avuta con Mario Balotelli? E’ di una bellezza sconvolgente

Leggi su topicnews

(Di domenica 18 settembre 2022) Chi non si ricorda di? La stupenda showgirl che ha partecipato al Grande Fratello ed ex compagna del famoso, con il quale ha avuto una bambina. Questa ora è cresciuta e somiglia sempre di più alla mamma., classe 1988, ha origini campane. Nel 2007 si è distinta vincendo il XX concorso didi Miss Grand Prix. In seguito ha partecipato al Grande Fratello con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Nel 2008, invece ha preso parte a Lucignolo, un rotocalco televisivo in cui lei ha avuto il ruolo di inviata.(fonte web)Nel 2009 è stata una valletta per Colorado Caffè su Italia 1. Sempre in quell’anno, insieme a Enrico Papi è stata al timone di: Il colore dei ...