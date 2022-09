Inter | da gennaio addio a DigitalBits | valutate due soluzioni

(Di domenica 18 settembre 2022) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardo lo sponsorsulle maglie dell’. La rosea ha lanciato una sentenza: il marchio non sarà più sulle maglie dell’a partire da, a meno che non smetta di essere inadempiente. Ma ormai la strada pare segnata e i nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo main sponsor. Generalmente è un’operazione che richiede diversi mesi ma i nerazzurri dovranno cercarlo in tempi brevi. Tra i tanti sondaggi effettui, spiega La Gazzetta dello Sport, ci sono almeno 3-4 piste che risultatoessanti, ma la chiusura non è dietro l’angolo., Sponsor La speranza è che ad inizio 2023 cu siano un nuovo main sponsor sulle maglie ...

Fcinternews.it

