Diffidati Monza-Juventus | ci sono bianconeri a rischio squalifica per il Bologna?

Leggi su sportface

(Di domenica 18 settembre 2022) Tutto pronto per. Una gara da non sbagliare per Massimiliano Allegri. La nota positiva per il tecnico è che la squadra bianconera non ha ancora calciatori. Nella prossima giornata Di Maria e compagni sfideranno il. Dopo sei giornate, non cicalciatori a. Un discorso che vale anche per ilche nel prossimo turno dovrà vedersela con la Sampdoria.MILAN: Nessuno SportFace.