Coppa Davis 2022, Berrettini: “Ho sentito di giocare bene: l’atmosfera carica” (Di domenica 18 settembre 2022) Matteo Berrettini ha parlato ai microfoni di Raisport dopo il successo per 6-4 6-4 su Elias Ymer. L’azzurro ha regalato il primo punto all’Italia contro la Svezia nella terza ed ultima gara della fase a gironi della Coppa Davis 2022. Adesso la squadra di Filippo Volandri è già certa di finire al primo posto nel Gruppo A. A Malaga nei quarti di finale incontreremo gli Stati Uniti. Questo il commento di un euforico Berrettini: “L’obiettivo era vincere. Sono contento perché era importante partire bene. Da fuori è sembrato che non ho corso rischi, mi fa piacere (ride ndr). Ho sentito di giocare bene. Sono rimasto molto concentrato e questa atmosfera mi carica molto. Come ho sempre detto contava il risultato. Stiamo ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Matteoha parlato ai microfoni di Raisport dopo il successo per 6-4 6-4 su Elias Ymer. L’azzurro ha regalato il primo punto all’Italia contro la Svezia nella terza ed ultima gara della fase a gironi della. Adesso la squadra di Filippo Volandri è già certa di finire al primo posto nel Gruppo A. A Malaga nei quarti di finale incontreremo gli Stati Uniti. Questo il commento di un euforico: “L’obiettivo era vincere. Sono contento perché era importante partire. Da fuori è sembrato che non ho corso rischi, mi fa piacere (ride ndr). Hodi. Sono rimasto molto concentrato e questa atmosfera mimolto. Come ho sempre detto contava il risultato. Stiamo ...

Eurosport_IT : MATTEO È INGIOCABILE ?????? Terza vittoria di fila per Berrettini in Coppa Davis, che regala anche il primo punto all… - ItaliaTeam_it : Matteo Berrettini batte Sebastian Baez in due set, Jannik Sinner si impone in tre set su Francisco Cerundolo. In… - LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - Tess_flowers15 : RT @Eurosport_IT: MATTEO È INGIOCABILE ?????? Terza vittoria di fila per Berrettini in Coppa Davis, che regala anche il primo punto all'Itali… - ivonne69villa : RT @Eurosport_IT: MATTEO È INGIOCABILE ?????? Terza vittoria di fila per Berrettini in Coppa Davis, che regala anche il primo punto all'Itali… -