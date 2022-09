Ascolti TV | Sabato 17 Settembre 2022 Vince Tú sí que vales 3 | 9 mln – 28 2% | si difende bene l’Arena di Amadeus 3 | 1 mln – 21 8% Buona partenza per Verissimo 21 8-19 4%

GiusCandela : Vince con ottimi ascolti #tusiquevales 3.864.000 con il 28,2%, parte forte #ArenaSuzuki 3.093.000 con il 21,8%. Can… - RadioDueLaghi : L’ultimo sabato sera dell’estate 2022 propone la prima vera e propria gara degli ascolti, una sfida tra Arena Suzuk… - zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri sabato 17 settembre 2022 - #Ascolti #Auditel #sabato #settembre - Luca_zone : RT @GiusCandela: Vince con ottimi ascolti #tusiquevales 3.864.000 con il 28,2%, parte forte #ArenaSuzuki 3.093.000 con il 21,8%. Canale 5 h… - MondoTV241 : Ascolti TV di sabato 17 settembre 2022: Tu si que vales supera Arena, nessun altro sopra il milione #ascoltiTV -

... che sta per tornare ilsera su Rai1 con la seconda edizione dello show musicale che ha lanciato con grande successo all'inizio della stagione dello scorso anno, riscuotendo grandi. Si ...Ile la domenica suona alle 4! Un dramma, visto che sono un mattiniero forzato. Di solito mi ... Ma sono entusiasta di "Unomattina in famiglia" soprattutto dopo il successo didello ...Non ottime le notizie lavorative per Amadeus. L'instancabile conduttore Rai ha trovato alcuni ostacoli nella sua ultima fatica televisiva ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 17 settembre 2022 ...