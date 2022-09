Letta: noi cantiamo Bella Ciao. Salvini invece canta la canzone del Piave e dice “Viva la Pausini” (Di sabato 17 settembre 2022) Enrico Letta su twitter rivendica il canto di Bella Ciao. “Noi la cantiamo”, afferma con piglio resistenziale. E in questo modo dà ragione a Laura Pausini che l’ha definita una canzone molto politicizzata. Il tormentone su Bella Ciao continua ad accompagnare queste giornate di campagna elettorale. Così la proposta di cantarla viene rivolta anche a Matteo Salvini. Che così replica all’inviato delle Iene: “Se vuoi ti canto la canzone del Piave, Liberi Liberi di Vasco, Libertà e partecipazione di Gaber”. Così il segretario della Lega a un gazebo del partito al mercato di via Tabacchi a Milano. LEGGI ANCHE Cristicchi difende la Pausini sul caso 'Bella ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022) Enricosu twitter rivendica il canto di. “Noi la”, afferma con piglio resistenziale. E in questo modo dà ragione a Laurache l’ha definita unamolto politicizzata. Il tormentone sucontinua ad accompagnare queste giornate di campagna elettorale. Così la proposta dirla viene rivolta anche a Matteo. Che così replica all’inviato delle Iene: “Se vuoi ti canto ladel, Liberi Liberi di Vasco, Libertà e partecipazione di Gaber”. Così il segretario della Lega a un gazebo del partito al mercato di via Tabacchi a Milano. LEGGI ANCHE Cristicchi difende lasul caso '...

