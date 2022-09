Draghi dice no al bis (Di sabato 17 settembre 2022) ROMA – . In conferenza stampa non si sottrae alle domande, ricorre all’ironia – “sono calato dall’alto, mi hanno catapultato” – ma, soprattutto, si toglie ogni sassolino dalla scarpa. E ribadisce forte e chiaro a chi mostra o fa finta di non intendere che a Palazzo Chigi lui non resterà: “No”, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Aiuti contro gli aumenti del gas, Draghi: “È necessario andare oltre” Conte chiede a Draghi di rivedere il green pass sui luoghi di lavoro Draghi Bis o voto anticipato? Cosa succede in caso di caduta del governo Draghi “sfida” i partiti sulla fiducia. Conte tace, gelo centrodestra Conte sul governo: “Da Draghi atteggiamento sprezzante verso il M5S” Conte sulla crisi di governo: ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 17 settembre 2022) ROMA – . In conferenza stampa non si sottrae alle domande, ricorre all’ironia – “sono calato dall’alto, mi hanno catapultato” – ma, soprattutto, si toglie ogni sassolino dalla scarpa. E ribadisce forte e chiaro a chi mostra o fa finta di non intendere che a Palazzo Chigi lui non resterà: “No”, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Aiuti contro gli aumenti del gas,: “È necessario andare oltre” Conte chiede adi rivedere il green pass sui luoghi di lavoroBis o voto anticipato? Cosa succede in caso di caduta del governo“sfida” i partiti sulla fiducia. Conte tace, gelo centrodestra Conte sul governo: “Daatteggiamento sprezzante verso il M5S” Conte sulla crisi di governo: ...

lucatelese : ++ Draghi: “io disponibile a un secondo mandato? No” ++ (ANSA) - ROMA, 16 SET - 'No'. Con un 'no' secco il premier,… - GiovaQuez : Salvini: “Con la crisi energetica ci guadagnano la Russia e gli Stati Uniti. Draghi dice che funzionano le sanzioni… - DantiNicola : Da #Draghi parole chiare e nette sul rigassificatore a #Piombino. Così deve essere. Basta con tentennamenti e ambig… - Fiora_C : RT @elio_vito: Berlusconi dice che Draghi la pensa come lui. No, forse lui la pensa come Draghi. E deve spiegare perché allora lo ha fatto… - lovewordsA : RT @EnricoBorghi1: Il Napoleone dei Parioli ha la pretesa di decidere a casa degli altri. Dice lui chi deve fare il leader del Pd, chi deve… -