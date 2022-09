Claudio e Isabella | chi sono genitori di Gabriel Garko | “Sono sempre stati con me”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 settembre 2022)di, l’attore e sex symbol che da alcuni anni è uscito allo scoperto dichiarando apertamente la sua omosessualità. Una vita vissuta in gran segreto quella dell’attore che, ad un certo punto, ha deciso di togliersi la maschera e raccontare la parte più intima di sè di cui la famiglia era già a conoscenza. “Mia mamma e mio papàduemeravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure anzi mi hannoaiutato, coperto” – ha detto l’attore ospite del salotto televisivo di Verissimo da Silvia Toffanin. La presenza deiè stata sicuramente ...