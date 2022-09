Non libera casa occupata abusivamente, arrestato (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Da tempo la casa, che aveva ricevuto in eredità dal padre, era occupata abusivamente da una coppia di cittadini rumeni, genitori di una bimba di circa tre anni. Ma ogni volta che tentava di rientrarne in possesso il capo famiglia, un 41enne, incendiava una porzione dell’edificio mettendo così a rischio anche una casa di accoglienza per anziani, allocata nello stesso edificio. L’ultimo disperato tentativo di liberare la casa, che si trova a Giugliano (Napoli) è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Ancora una volta gli occupanti hanno minacciato e tentato di aggredire la proprietaria. Da uno dei balconi avrebbero addirittura lanciato oggetti contro la sua auto. Tra questi un lampadario. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Da tempo la, che aveva ricevuto in eredità dal padre, erada una coppia di cittadini rumeni, genitori di una bimba di circa tre anni. Ma ogni volta che tentava di rientrarne in possesso il capo famiglia, un 41enne, incendiava una porzione dell’edificio mettendo così a rischio anche unadi accoglienza per anziani, allocata nello stesso edificio. L’ultimo disperato tentativo dire la, che si trova a Giugliano (Napoli) è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Ancora una volta gli occupanti hanno minacciato e tentato di aggredire la proprietaria. Da uno dei balconi avrebbero addirittura lanciato oggetti contro la sua auto. Tra questi un lampadario. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono ...

matteosalvinimi : ??#CREDO NELLA SANITÀ CHE NON LASCIA INDIETRO NESSUNO Via subito il numero chiuso per la Facoltà di Medicina per av… - marattin : Purtroppo queste misure non sembrano sufficienti. Il M5S propone di tornare alla cessione libera (quella che ha cre… - enpaonlus : Saremo nel processo per una condanna esemplare di queste persone inqualificabili. Inaccettabile la condizione di ma… - ZottiCecilia : @teamciambelloni Ma chi è sto Matteo ....non mi risponde nessuno: Jess è libera, nel senso che lei ha preso una bel… - Jacopobig33 : RT @CryptoMeme_Ita: Dopo aver studiato #Bitcoin per 1 ora: BTC è una 'criptovaluta' 10 ore: il governo lo fermerà 100 ore: BTC è oro di… -