Gli Usa superano la “linea rossa” di Mosca: inviate munizioni a lungo raggio a Kiev. Onu: “Vogliamo indagare su fossa comune a Izyum” (Di venerdì 16 settembre 2022) Giovedì era stata la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, a ribadire che la fornitura americana di armi a lungo raggio all’Ucraina rappresenta una “linea rossa” che, se sorpassata, coinvolgerebbe direttamente gli Stati Uniti nel conflitto. A meno di 24 ore di distanza arriva però l’annuncio della Casa Bianca di un’ulteriore fornitura da 600 milioni di dollari di armi a Kiev. E tra queste, nonostante il comunicato di Washington non precisi il tipo di forniture militari inviate, limitandosi a parlare di genericamente di “equipaggiamenti” e “training”, ci sono anche munizioni per sistemi di artiglieria a lungo raggio (Himars) e proiettili di artiglieria ad alta precisione, secondo quanto scrive l’agenzia russa Tass ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Giovedì era stata la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, a ribadire che la fornitura americana di armi aall’Ucraina rappresenta una “” che, se sorpassata, coinvolgerebbe direttamente gli Stati Uniti nel conflitto. A meno di 24 ore di distanza arriva però l’annuncio della Casa Bianca di un’ulteriore fornitura da 600 milioni di dollari di armi a. E tra queste, nonostante il comunicato di Washington non precisi il tipo di forniture militari, limitandosi a parlare di genericamente di “equipaggiamenti” e “training”, ci sono ancheper sistemi di artiglieria a(Himars) e proiettili di artiglieria ad alta precisione, secondo quanto scrive l’agenzia russa Tass ...

