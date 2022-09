Dynamic Island su Android? Si! (Di venerdì 16 settembre 2022) E’ passato solo qualche giorno dalla presentazione Apple e della famosa Dynamic Island sugli Iphone eppure questa nuova funzionalitàè già disponibile su Android Poco più di una settimana dalla presentazione Apple dei nuovi Iphone. La novità assoluta è rappresentata , come già noto, dalla Dynamic Island, un’area che modifica in modo dinamico la propria ampiezza per includere informazioni, notifiche e contenuti. La mela morsicata ha scelto di giocare con il notch, trasformando in una feature ciò che per molti altri smartphone ha fino a oggi rappresentato un limite. E’ incredibile come questa nuova funzionalità è stata già riprodotta su di una ROM di uno smartphone Android. Su Twitter circola un brevissimo video (visibile qui sotto) in cui viene mostrato un clone della ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 settembre 2022) E’ passato solo qualche giorno dalla presentazione Apple e della famosasugli Iphone eppure questa nuova funzionalitàè già disponibile suPoco più di una settimana dalla presentazione Apple dei nuovi Iphone. La novità assoluta è rappresentata , come già noto, dalla, un’area che modifica in modo dinamico la propria ampiezza per includere informazioni, notifiche e contenuti. La mela morsicata ha scelto di giocare con il notch, trasformando in una feature ciò che per molti altri smartphone ha fino a oggi rappresentato un limite. E’ incredibile come questa nuova funzionalità è stata già riprodotta su di una ROM di uno smartphone. Su Twitter circola un brevissimo video (visibile qui sotto) in cui viene mostrato un clone della ...

