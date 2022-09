Cancro: una bottiglia di vino è peggio delle sigarette, lo studio (Di venerdì 16 settembre 2022) Un recente studio ha scoperto, che bere una bottiglia di vino a settimana ha le stesse probabilità di sviluppare il Cancro da sigarette. Ecco le parole degli esperti. Recentemente è stata pubblicata una ricerca molto interessante sulla sulla rivista BMC Public Health. Proprio qui, alcuni esperti hanno confermato che bere una bottiglia di vino alla settimana equivale L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 16 settembre 2022) Un recenteha scoperto, che bere unadia settimana ha le stesse probabilità di sviluppare ilda. Ecco le parole degli esperti. Recentemente è stata pubblicata una ricerca molto interessante sulla sulla rivista BMC Public Health. Proprio qui, alcuni esperti hanno confermato che bere unadialla settimana equivale L'articolo proviene da Leggilo.org.

gabrillasarti2 : RT @liliaragnar: #Libano Sali Hafiz, una ragazza libanese di 28 anni, ha rapinato una banca con una pistola giocattolo per pagare le cure d… - peppiniellopz : RT @liliaragnar: #Libano Sali Hafiz, una ragazza libanese di 28 anni, ha rapinato una banca con una pistola giocattolo per pagare le cure d… - pierarobasto : RT @PediatriaOggi: Anche questa bambina di 4 anni ha vinto una lunga battaglia contro il cancro e suona il campanello della speranza dopo i… - PDUmorista : @AlanPanassiti il mio è un atto d'accusa verso il mondo del porno che la costrinse a lavorare con colleghi senza ce… - liliaragnar : #Libano Sali Hafiz, una ragazza libanese di 28 anni, ha rapinato una banca con una pistola giocattolo per pagare le… -