Bomba d'acqua nelle Marche: 6 morti e un disperso nell'entroterra di Senigallia (Di venerdì 16 settembre 2022) Si aggrava il bilancio delle vittime che il maltempo ha mietuto nelle Marche. Sarebbero almeno sei i morti e una persona risulterebbe ancora dispersa secondo l'ultima nota della Protezione Civvile. "Sembra che ci sia un disperso nella zona di Pianello di Ostra, nell'entroterra di Senigallia, e abbiamo avuto anche la segnalazione di un decesso, che però dovrebbe stato causato da un malore". Aveva comunicato in precedenza il direttore della Protezione civile della Regione Marche Stefano Stefoni, che sta monitorando l'ondata di maltempo che ha colpito la parte settentrionale delle Marche. Le condizioni meteo stanno migliorando - aggiunge -, ma la situazione a Senigallia ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 settembre 2022) Si aggrava il bilancio delle vittime che il maltempo ha mietuto. Sarebbero almeno sei ie una persona risulterebbe ancora dispersa secondo l'ultima nota della Protezione Civvile. "Sembra che ci sia una zona di Piao di Ostra,di, e abbiamo avuto anche la segnalazione di un decesso, che però dovrebbe stato causato da un malore". Aveva comunicato in precedenza il direttore della Protezione civile della RegioneStefano Stefoni, che sta monitorando l'ondata di maltempo che ha colpito la parte settentrionale delle. Le condizioni meteo stanno migliorando - aggiunge -, ma la situazione a...

