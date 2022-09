Conti deposito e buoni postali: rendimenti alti (e non finisce qui) (Di giovedì 15 settembre 2022) È notizia recente che il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di innalzare di 75 punti base i tassi di interesse di riferimento (all’1,25%, all’1,50% e allo 0,75%) a partire dal 14 settembre 2022. La decisione è stata presa lo scorso 8 settembre e ciò avrà influenze non positive sui tassi di mutui e prestiti. Diverso il discorso per i buoni fruttiferi postali, i Conti deposito e i Btp, i cui rendimenti sono al rialzo. E non finisce qui, perché dalla BCE fanno sapere che sono previsti a breve ulteriori incrementi dei tassi di interesse per contrastare la crescita dell’inflazione. La componente del comitato esecutivo della BCE Isabel Schnabel, infatti, ha dichiarato: “Ci attendiamo di alzare ancora i tassi di interesse in diverse riunioni”. Dopotutto i rialzi di settembre seguono ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 15 settembre 2022) È notizia recente che il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di innalzare di 75 punti base i tassi di interesse di riferimento (all’1,25%, all’1,50% e allo 0,75%) a partire dal 14 settembre 2022. La decisione è stata presa lo scorso 8 settembre e ciò avrà influenze non positive sui tassi di mutui e prestiti. Diverso il discorso per ifruttiferi, ie i Btp, i cuisono al rialzo. E nonqui, perché dalla BCE fanno sapere che sono previsti a breve ulteriori incrementi dei tassi di interesse per contrastare la crescita dell’inflazione. La componente del comitato esecutivo della BCE Isabel Schnabel, infatti, ha dichiarato: “Ci attendiamo di alzare ancora i tassi di interesse in diverse riunioni”. Dopotutto i rialzi di settembre seguono ...

