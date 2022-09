Conte | «Reddito di cittadinanza da migliorare Mai più con questo Pd» Il leader M5s a Controcampo

(Di giovedì 15 settembre 2022) Il caso dei soldi russi ad alcuni partiti europei agita la campagna elettorale. «Il M5S come sempre agisce in piena trasparenza», dice Giuseppe: «Ci auguriamo venga fatta luce...

repubblica : Conte acclamato nel quartiere più povero di Brindisi: 'Qui quasi tutti prendiamo il reddito di cittadinanza' [di Lu… - matteorenzi : Il reddito di cittadinanza raccontato ai ragazzi. La destra difende il reddito che ha votato con Salvini, la sinist… - ItaliaViva : A #Conte interessa niente del Paese. L'unica cosa che gli interessa è prendere il voto di scambio clientelare al Su… - SantisGemma : RT @mariamacina: Il governo di Conte aveva Arcuri e i banchi a rotelle. Lo stesso Conte che va al sud a parlare di reddito di cittadinanza… - Pinuccio2003 : RT @mariamacina: Il governo di Conte aveva Arcuri e i banchi a rotelle. Lo stesso Conte che va al sud a parlare di reddito di cittadinanza… -

Ma in alcune aree del sud, tra la Campania e la Sicilia , a partire da Napoli , i 5S dipossono addirittura essere il primo partito grazie aldi cittadinanza. Se è vero che, ad esempio, ...La Lega vuole una tassa al 15 per cento per tutti, individuando gradualmente le fasce di... L'obiettivo è quello di ripristinare i decreti Sicurezza , vessillo leghista del primo governo. ...Il nuovo appello di Biagio Conte: "carcerati e gli ex detenuti non devono essere giudicati come la causa di tutti i ...Numeri alla mano, il Reddito di cittadinanza ha già dimostrato di essere una misura di sostegno e inclusione sociale di grande portata e grandissima importanza.I due terzi degli oltre tre milioni di p ...