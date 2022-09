Real Madrid, aumenta la concorrenza per un centrocampista (Di martedì 13 settembre 2022) Il Real Madrid deve fare i conti con una folta concorrenza per Jude Bellingham: stando alla stampa britannica, anche Chelsea, Manchester City... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) Ildeve fare i conti con una foltaper Jude Bellingham: stando alla stampa britannica, anche Chelsea, Manchester City...

MarcoBellinazzo : Real Madrid, terzo utile di fila (13 milioni di euro) in piena pandemia - gippu1 : Allenatori che hanno sconfitto in campionato José #Mourinho con almeno 4 gol di scarto: - Pep Guardiola (Barcellon… - elchiringuitotv : ?? VINI-BENZEMA-VALVERDE ? ?? XI DEL Real MADRID (VS. Celtic) #UCL ?? YT: - SimmyBrown96 : RT @deliux9: Anche oggi leggere dilanio e lamentela perché non va bene 2 a 0 senza rischiare nulla ma dovevamo farne almeno 4. Non vi si so… - hosololinter : RT @deliux9: Anche oggi leggere dilanio e lamentela perché non va bene 2 a 0 senza rischiare nulla ma dovevamo farne almeno 4. Non vi si so… -