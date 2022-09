Laura Pausini si rifiuta di cantare Bella Ciao ed esplode la polemica (Di martedì 13 settembre 2022) In queste ore Laura Pausini è stata travolta da una polemica in Spagna. Durante un’ospitata nel programma spagnolo El Hormiguero, l’artista emiliana si è rifiutata di cantare Bella Ciao perché ‘è una canzone politica’. Da subito sono fioccate critiche sui social: “Non è politica, è antifascista”. “Perché non cantare un pezzo contro le dittature?”. “rifiutarsi di cantare Bella Ciao dice molto su Laura Pausini e nulla di positivo“. Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo. https://t.co/n5yEtgV6Or — Adriana Lastra (@Adrilastra) September 13, 2022 Trancas y Barrancas traen una nueva ... Leggi su biccy (Di martedì 13 settembre 2022) In queste oreè stata travolta da unain Spagna. Durante un’ospitata nel programma spagnolo El Hormiguero, l’artista emiliana si èta diperché ‘è una canzone politica’. Da subito sono fioccate critiche sui social: “Non è politica, è antifascista”. “Perché nonun pezzo contro le dittature?”. “rsi didice molto sue nulla di positivo“. Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora, y nada positivo. https://t.co/n5yEtgV6Or — Adriana Lastra (@Adrilastra) September 13, 2022 Trancas y Barrancas traen una nueva ...

