Gli italiani in Spagna stanno avendo diversi problemi con le procedure di voto (Di martedì 13 settembre 2022) Le schede con il materiale elettorale avevano un'intestazione sbagliata, e molte non sono proprio arrivate Leggi su ilpost (Di martedì 13 settembre 2022) Le schede con il materiale elettorale avevano un'intestazione sbagliata, e molte non sono proprio arrivate

DSantanche : Quale sarebbe la pacchia alla quale la sinistra ha abituato gli italiani? Sicurezza, lavoro, economia, difesa confi… - marcodimaio : Se per la Meloni con loro al governo finirà la pacchia per l’Europa, a preoccuparsi dovrebbero essere gli italiani… - raffaellapaita : Ormai è chiaro: Letta non sa più cosa dire e a cosa attaccarsi. Ma chi pensa di prendere in giro? Era alleato con i… - UmbertoForgione : RT @Lara20838926300: IL PD RAPPRESENTA SOLO GLI STRANIERI, NON GLI ITALIANI! - Gianluc12990302 : RT @SouvenirTuristi: Decisamente non ho alternative, voterò #TerzoPolo, il PD sono vent'anni che mi delude e non mi ha mai tutelato/rappres… -