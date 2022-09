Fico difende il reddito di cittadinanza e sul Pd: 'Difficile ricomposizione' (Di martedì 13 settembre 2022) Il reddito di cittadinanza "lo difendo fino in fondo perché non si tratta di una misura assistenzialista ma che protegge la dignità delle persone. E non solo al sud. Poi sono d'accordo che possa ... Leggi su globalist (Di martedì 13 settembre 2022) Ildi"lo difendo fino in fondo perché non si tratta di una misura assistenzialista ma che protegge la dignità delle persone. E non solo al sud. Poi sono d'accordo che possa ...

news_mondo_h24 : Fico difende il reddito di cittadinanza - globalistIT : - enricopaoli1 : #redditodicittadinanza : @Roberto_Fico , è intoccabile, difende la dignità delle persone'. come no, peccato che la… - Pietro199201992 : RT @unione_popolare: Quello che insegna l'esperienza di Mélenchon è che la sinistra non può fare da foglia di fico per un centrosinistra ch… - emilio55555 : RT @unione_popolare: Quello che insegna l'esperienza di Mélenchon è che la sinistra non può fare da foglia di fico per un centrosinistra ch… -