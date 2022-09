Così l’Italia è finita nel mirino degli hacker iraniani (Di martedì 13 settembre 2022) Nel settembre 2021, APT42, un gruppo di cyber-spionaggio sostenuto dal governo iraniano e recentemente individuato da Madiant, ha utilizzato un account di posta elettronica di un governo europeo compromesso per inviare email di phishing a quasi 150 indirizzi di posta elettronica associati a persone o entità impiegate o affiliate a organizzazioni della società civile, governative o intergovernative in tutto il mondo. L’email utilizzava contenuti di richiamo relativi all’organigramma di un’ambasciata a Teheran e conteneva un link di Google Drive a un documento macro dannoso che conduceva a una backdoor. Alcuni di questi indirizzi e-mail erano di persone/organizzazioni con sede in Italia. A confermarlo è un portavoce di Mandiant, società di sicurezza informatica che è stata acquista nelle scorse ore da Google, commentando un recente report sulle attività di APT42. Gli analisti ritengono ... Leggi su formiche (Di martedì 13 settembre 2022) Nel settembre 2021, APT42, un gruppo di cyber-spionaggio sostenuto dal governo iraniano e recentemente individuato da Madiant, ha utilizzato un account di posta elettronica di un governo europeo compromesso per inviare email di phishing a quasi 150 indirizzi di posta elettronica associati a persone o entità impiegate o affiliate a organizzazioni della società civile, governative o intergovernative in tutto il mondo. L’email utilizzava contenuti di richiamo relativi all’organigramma di un’ambasciata a Teheran e conteneva un link di Google Drive a un documento macro dannoso che conduceva a una backdoor. Alcuni di questi indirizzi e-mail erano di persone/organizzazioni con sede in Italia. A confermarlo è un portavoce di Mandiant, società di sicurezza informatica che è stata acquista nelle scorse ore da Google, commentando un recente report sulle attività di APT42. Gli analisti ritengono ...

