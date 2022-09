Abbiamo una soluzione al VAR?

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 13/09/2022 – L’introduzione della moviola in campo rappresenta ancora adesso un momento rivoluzionario nella storia del calcio: ignorare questa realtà non è più possibile, così come non è possibile dimenticare tutte le polemiche che l’introduzione di un simile mezzo ha suscitato. Le attese e le speranze di tifosi, dirigenti e arbitri sono state in parte soddisfatte e in parte deluse: le polemiche continuano ad accendere il mondo del calcio, dentro e fuori il campo da gioco. Certo è che, come testimoniano le news e i pronostici registrati su portali come supercalcioextra.com, gli effetti della rivoluzionesono ancora in corso e difficilmente la galassia del pallone potrà lasciarseli alle spalle. Un calcio con gli immancabili e certamente involontari falli, ma senza errori arbitrali nel giudicarne l’entità o sviste che la facciano passare ...