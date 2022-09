Ucraina, attacchi hacker più che raddoppiati in 6 mesi di guerra (Di lunedì 12 settembre 2022) La guerra in Ucraina è, fin dall’inizio, un conflitto anche cibernetico. Nel quale un ruolo importante lo giocano i pirati informatici, gli hacker. A oggi, dopo sei mesi di combattimenti emergono dati significativi per un bilancio sulle azioni di aggressione a banche dati, aziende e istituzioni di Kiev ma anche di Mosca. Tra febbraio e agosto di quest’anno, gli attacchi hacker al governo e al settore militare dell’Ucraina sono cresciuti del 112%. La percentuale in Russia, per gli stessi soggetti, è invece scesa dell’8%. Lo dice la società di sicurezza Check Point Software Technology. Negli ultimi sei mesi, la società ha documentato oltre 1.500 attacchi informatici settimanali in media su ogni rete aziendale in ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 12 settembre 2022) Lainè, fin dall’inizio, un conflitto anche cibernetico. Nel quale un ruolo importante lo giocano i pirati informatici, gli. A oggi, dopo seidi combattimenti emergono dati significativi per un bilancio sulle azioni di aggressione a banche dati, aziende e istituzioni di Kiev ma anche di Mosca. Tra febbraio e agosto di quest’anno, glial governo e al settore militare dell’sono cresciuti del 112%. La percentuale in Russia, per gli stessi soggetti, è invece scesa dell’8%. Lo dice la società di sicurezza Check Point Software Technology. Negli ultimi sei, la società ha documentato oltre 1.500informatici settimanali in media su ogni rete aziendale in ...

