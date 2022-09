Regina Elisabetta, ai funerali i leader mondiali dovranno spostarsi in bus (Di lunedì 12 settembre 2022) Regina Elisabetta , per i funerali un protocollo rigido e piuttosto singolare. I più grandi leader mondiali sono invitati a partecipare alle esequie solenni della sovrana del Regno Unito, ma c'è una ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 settembre 2022), per iun protocollo rigido e piuttosto singolare. I più grandisono invitati a partecipare alle esequie solenni della sovrana del Regno Unito, ma c'è una ...

Agenzia_Ansa : Il feretro di Elisabetta II è ad Edimburgo accolto da migliaia di persone. La bara è stata portata a spalla da un… - albertoangela : Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo… - santegidionews : Il messaggio del presidente della Comunità di Sant'Egidio per la morte della regina Elisabetta II… - MariMario1 : RT @Tommasocerno: Grande rispetto per la regina Elisabetta però sentir parlare di re e di sudditi e di inchini e gente in ginocchio fa spav… - 1ikgh : @chiaravillage Ho letto che c’è Ulisse sta sera se non erro, sulla regina Elisabetta -