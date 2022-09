Metis svela origine inversioni campo magnetico del vento solare (Di lunedì 12 settembre 2022) A pochi mesi dall'inizio delle osservazioni scientifiche della sonda ESA Solar Orbiter, il coronografo Metis, progettato da Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Università di Firenze, Università di Padova, CNR-IFN, e realizzato dall'Agenzia Spaziale Italiana con la collaborazione dell'industria italiana, a bordo della sonda, ha osservato direttamente per la prima volta la propagazione delle perturbazioni del campo magnetico nella corona solare, denominate "switchback". Tali fluttuazioni - spiegano Asi e Inaf - rappresentano delle vere e proprie inversioni del campo magnetico che, come sotto l'effetto di una frusta, si propagano a grandissime distanze nello spazio interplanetario. Nonostante tali fenomeni siano stati rilevati per la prima volta oltre trent'anni fa, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 settembre 2022) A pochi mesi dall'inizio delle osservazioni scientifiche della sonda ESA Solar Orbiter, il coronografo, progettato da Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Università di Firenze, Università di Padova, CNR-IFN, e realizzato dall'Agenzia Spaziale Italiana con la collaborazione dell'industria italiana, a bordo della sonda, ha osservato direttamente per la prima volta la propagazione delle perturbazioni delnella corona, denominate "switchback". Tali fluttuazioni - spiegano Asi e Inaf - rappresentano delle vere e propriedelche, come sotto l'effetto di una frusta, si propagano a grandissime distanze nello spazio interplanetario. Nonostante tali fenomeni siano stati rilevati per la prima volta oltre trent'anni fa, ...

