Forza e Coraggio, l'elogio della praticità: essere belli non e' un obbligo (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un passo alla volta. Prima mettere insieme i risultati, poi dimostrare di essere anche belli, oltre che bravi. Queste e' emerso dopo l'esordio stagionale della Forza e Coraggio nella sfida di ieri contro la Polisportiva Bisaccese. I primi tre punti fanno il paio con la vittoria in Coppa contro il Montesarchio. Creare una continuità di risultati e' una buona strada, sia dal punto di vista degli obiettivi che da quello della mentalità. Vincere aiuta a vincere, non esiste mantra più utilizzato nella psicologia sportiva. Una benzina che aiuta a corroborare la propria convinzione e permette di poter lavorare meglio in previsione della prossima sfida. Capitolo a parte per la prestazione. Un passo in avanti, seppur piccolo, e' stato ...

