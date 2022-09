Elezioni: Conte, con questi vertici Pd il dialogo è chiuso (Di lunedì 12 settembre 2022) "questi vertici Pd avevano un dialogo con il M5s, che noi confidavamo esser condotto su una prospettiva di pari dignità e di rispetto reciproco. E' stata fatta una scelta, hanno tentato di tutto pur ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) "Pd avevano uncon il M5s, che noi confidavamo esser condotto su una prospettiva di pari dignità e di rispetto reciproco. E' stata fatta una scelta, hanno tentato di tutto pur ...

AndreaMarcucci : Giuseppe Conte da Presidente del Consiglio aumentò le spese militari, ora le mette in discussione per meri calcoli… - PagellaPolitica : Giuseppe Conte ha dichiarato: «Il 25 settembre saremo gli unici a proporre il salario minimo legale a 9 euro». Abbi… - petergomezblog : Elezioni, diretta – Conte: “C’è aria di grandi intese, noi non ci saremo. Sono già pronti a tirar fuori un altro no… - c_carlodes : RT @AndreaMarcucci: Giuseppe Conte da Presidente del Consiglio aumentò le spese militari, ora le mette in discussione per meri calcoli di b… - telodogratis : Elezioni, Gasparrini (Federcasalinghe): “Scegliamo Conte, per noi è il futuro” -