Vuelta 2022 | si chiude un’era

(Di domenica 11 settembre 2022) Il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) ha vinto l’ultima tappa della 77maEspana, il carosello di 97 chilometri nel centro di Madrid. Il corridore sudamericano ha preceduto in volata la maglia verde, il danese Mads Pedersen (Trek Segafredo), ed il compagno di squadra, il tedesco Pascal Ackerman. La corsa spagnola si è chiusa così con la vittoria del 22enne fiammingo Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) che ha preceduto i due corridori spagnoli: Enric Mas (Team Movistar), secondo a 2’07”, ed il non ancora ventenne Juan Ayuso (UAE Team Emirates), terzo a 5’10”. Il successo di Evenepoel segna la fine di 44 anni di digiuno per il Belgio nei grandi giri. L’ultimo trionfo risaliva al Giro d’Italia 1978 vinto da Johan De Muynck con Felice Gimondi in versione gregario di lusso. A marcare ancor di più il senso di passaggio di consegne odierno sono ...

