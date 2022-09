Inter, Gazzetta: “Handa salva Inzaghi contro il Toro” (Di domenica 11 settembre 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, la squadra Inter è stata davvero salvata dal suo portiere che ha evitato il tracollo. ” l’Inter avrebbe potuto considerare quel risultato positivo, un punto guadagnato anziché due persi: il Torino aveva giocato decisamente meglio, non aveva rischiato quasi mai, in compenso i granata avevano centrato la porta avversaria sette volte – contro due – e quasi sempre pericolosamente, tanto che il discusso Handanovic era diventato il protagonista dell’incontro (nessun miracolo, ma tanti Interventi pesanti). Poi, all’89’, Barella e Brozovic hanno inventato il gol della vittoria. Un gol che diventa un segnale di risveglio, se non ancora di rinascita; il grimaldello per restituire ... Leggi su seriea24 (Di domenica 11 settembre 2022)- Come riporta la, la squadraè stata davverota dal suo portiere che ha evitato il tracollo. ” l’avrebbe potuto considerare quel risultato positivo, un punto guadagnato anziché due persi: il Torino aveva giocato decisamente meglio, non aveva rischiato quasi mai, in compenso i granata avevano centrato la porta avversaria sette volte –due – e quasi sempre pericolosamente, tanto che il discussonovic era diventato il protagonista dell’in(nessun miracolo, ma tantiventi pesanti). Poi, all’89’, Barella e Brozovic hanno inventato il gol della vittoria. Un gol che diventa un segnale di risveglio, se non ancora di rinascita; il grimaldello per restituire ...

