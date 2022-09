Festa dell’uva, i carri tornano a colorare Solopaca (VIDEO) (Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto L’attesa era tanta e la voglia di ritornare per le strade ancora più grande. La Festa dell’uva ha riacceso la passione a Solopaca, cittadina che non aspettava altro che tornare a essere protagonista con uno degli eventi più storici e frequentati del Sannio, quello che accende la prima parte di settembre. tornano i concerti, tornano i convegni, tornano gli stand gastronomici. Ma soprattutto torna la sfilata dei carri che hanno saputo cogliere l’attenzione di tutti i presenti, e ce n’erano tanti, lungo l’arteria principale della cittadina solopachese. Una sfilata di creazioni, otto quelle presenti quest’anno, una sfilata di costumi ma soprattutto la grande soddisfazione di vedere la risposta della gente dopo mesi di duro lavoro da parte ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto L’attesa era tanta e la voglia di ritornare per le strade ancora più grande. Laha riacceso la passione a, cittadina che non aspettava altro che tornare a essere protagonista con uno degli eventi più storici e frequentati del Sannio, quello che accende la prima parte di settembre.i concerti,i convegni,gli stand gastronomici. Ma soprattutto torna la sfilata deiche hanno saputo cogliere l’attenzione di tutti i presenti, e ce n’erano tanti, lungo l’arteria principale della cittadina solopachese. Una sfilata di creazioni, otto quelle presenti quest’anno, una sfilata di costumi ma soprattutto la grande soddisfazione di vedere la risposta della gente dopo mesi di duro lavoro da parte ...

