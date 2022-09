Genoa: Blessin deluso dopo Palermo, ecco le sue parole (Di sabato 10 settembre 2022) Il Genoa esce sconfitto da Palermo per 1-0 e torna a casa con un pugno di mosche. Non era questo ovviamente l’intento prepartita di Blessin e dei suoi che volevano tornare alla vittoria dopo il rocambolesco 3-3 interno contro il Parma. E invece è arrivata addirittura la sconfitta. Una sconfitta che brucia e che segna L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Palermo-Genoa: sfida stellare e duello tra bomber, novità di formazione per entrambe Genoa Preziosi: “titolari quasi tutti positivi, rischiamo tanti 0-3” Probabili formazioni Genoa-Inter, 5^ giornata Serie A Probabili formazioni Fiorentina-Genoa, 10^ giornata Serie A Probabili formazioni ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 10 settembre 2022) Ilesce sconfitto daper 1-0 e torna a casa con un pugno di mosche. Non era questo ovviamente l’intento prepartita die dei suoi che volevano tornare alla vittoriail rocambolesco 3-3 interno contro il Parma. E invece è arrivata addirittura la sconfitta. Una sconfitta che brucia e che segna L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: sfida stellare e duello tra bomber, novità di formazione per entrambePreziosi: “titolari quasi tutti positivi, rischiamo tanti 0-3” Probabili formazioni-Inter, 5^ giornata Serie A Probabili formazioni Fiorentina-, 10^ giornata Serie A Probabili formazioni ...

ch24news : ?? #Sondaggio #SerieB Secondo voi l'allenatore Blessin del #Genoa è l'allenatore giusto per riportare il Genoa in #SerieA ? - rep_genova : Brunori affonda il Genoa, la rabbia di Blessin [di Maurizio Moscatelli] [aggiornamento delle 12:24] - psb_original : Blessin e i 5 attaccanti nel finale di Palermo: voglia di recuperare o confusione? #SerieB - mashiro_17 : @TylerDu32708674 @DananiCarlo @alegenoatw @BottaroR @villaalbe @DarioAdragna1 @Adelina728 @lucagenoa1893… - ch24news : ?? #SerieB - Anticipo #PalermoGenoa 1-0 per i rosanero, #Palermo compatto e cinico, #Genoa senza idee, Blessin sbagl… -