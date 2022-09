Traffico Roma del 09-09-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 settembre 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziano Raimondi ci sono problemi a sud della capitale sull’autosole per un incidente e lunghe code tra la 24Teramo e Valmontone in direzione di Napoli si tratta di un tamponamento mentre per lavori restano code sulla Cassia Veientana all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni si sta in fila pere lavori anche sulla Cassia in uscita dalla città tra via dei Due Ponti era giusto è sempre per lavori code su via Pontina tra il raccordo anulare Castel di Decima nelle due direzioni altri file in una carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina e Lanina oltre alè calato anche un incidente code Poi tra Cassia Veientana e via Salaria nelle due direzioni è in carreggiata interna tra Nomentana e la A24 ...