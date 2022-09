Re Carlo III: rinnovo l’impegno di servizio al Paese di mia madre (Di venerdì 9 settembre 2022) "rinnovo la sua promessa di servire: nel lutto che la mia famiglia prova e condivide, siamo grati per gli oltre 70 anni in cui mia madre, come regina, ha servito" il Paese: questo l'impegno con cui Carlo III ha aperto il suo primo discorso da regnante dopo la morte di Elisabetta II. "Come ha fatto la stessa regina con tale devozione incrollabile, anch'io ora mi impegno solennemente per tutto il tempo rimanente che Dio mi concede, a sostenere i principi costituzionali nel cuore della nostra nazione", ha proseguito Carlo III; "Ovunque viviate nel Regno Unito o nei regni e territori di tutto il mondo e qualunque sia il vostro background e le vostre convinzioni, cercherò di servirvi con lealtà, rispetto e amore, come ho fatto per tutta la mia vita"."Nel corso degli ultimi settant'anni abbiamo visto la ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 9 settembre 2022) "la sua promessa di servire: nel lutto che la mia famiglia prova e condivide, siamo grati per gli oltre 70 anni in cui mia, come regina, ha servito" il: questo l'impegno con cuiIII ha aperto il suo primo discorso da regnante dopo la morte di Elisabetta II. "Come ha fatto la stessa regina con tale devozione incrollabile, anch'io ora mi impegno solennemente per tutto il tempo rimanente che Dio mi concede, a sostenere i principi costituzionali nel cuore della nostra nazione", ha proseguitoIII; "Ovunque viviate nel Regno Unito o nei regni e territori di tutto il mondo e qualunque sia il vostro background e le vostre convinzioni, cercherò di servirvi con lealtà, rispetto e amore, come ho fatto per tutta la mia vita"."Nel corso degli ultimi settant'anni abbiamo visto la ...

