LIVE Vuelta a España 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | possibili trappole tra salite e discese

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLACronaca diciottesima– Highlights diciottesima– ClassificaAmiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti allatestuale della! Prosegue la corsa a tappe iberica, in programma quest’la diciannovesima, con il finale ormai sempre più vicino. Lasi concluderà domenica in quel di Madrid, bisognerà vedere se Remco Evenepoel avrà ancora l’onere e l’onore di indossare la maglia rossa da leader della classifica generale e, dunque, di difenderla. La frazione odierna, da un punto di vista ...