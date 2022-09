I 96 colpi di cannone alla Torre di Londra per Elisabetta II (Di venerdì 9 settembre 2022) colpi di cannone sono stati sparati alle 13 locali (le 14 in Italia) in tutto il Regno Unito, da Londra a Belfast, in omaggio alla regina Elisabetta II, spentasi a 96 anni. Novantasei spari sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022)disono stati sparati alle 13 locali (le 14 in Italia) in tutto il Regno Unito, daa Belfast, in omaggioreginaII, spentasi a 96 anni. Novantasei spari sono ...

