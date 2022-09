Guenda Goria, l’inaspettato annuncio dopo i problemi di salute: “Sono pronta” (Di venerdì 9 settembre 2022) La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta si è confessata, dopo mesi di difficoltà a livello fisico per i problemi di salute Il 2022 finora è stato un anno molto complicato per Guenda Goria. La giovane attrice ed artista infatti ha dovuto superare problemi molto seri, soprattutto per quanto riguarda la sua salute. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) La figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta si è confessata,mesi di difficoltà a livello fisico per idiIl 2022 finora è stato un anno molto complicato per. La giovane attrice ed artista infatti ha dovuto superaremolto seri, soprattutto per quanto riguarda la sua. L'articolo proviene da Inews24.it.

chiara_sciuto : @Raffytrevizzaro E poi amavo anche Guenda goria?????????? - ApreaIleana : @FrancescaLoddo7 Chiofalo non so chi sia ma è possibile che debba chiedere il permesso per uscire con le persone. C… - zazoomblog : Guenda Goria è irriconoscibile: persi tutti i capelli biondi - #Guenda #Goria #irriconoscibile: - tiziana_luciano : @p3800493059 Era a mangiare con Marco Sforza,Francesco,Guenda Goria ecc perché hanno taggato lo stesso locale?? - Ingrid81632334 : @MiottiRomina Qualcuno stanotte ha insinuato che jess fosse in un noto locale di Roma con Guenda Goria, il fidanzat… -