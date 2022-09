Equitazione, Mondiali concorso completo 2022: 90 binomi ai Pratoni del Vivaro (Di venerdì 9 settembre 2022) Si avvicina il momento della quindicesima edizione dei Mondiali di concorso completo di Equitazione. A partecipare saranno un totale di 90 binomi per 27 nazioni. Si parte giovedì 15 settembre nelloospiterà la cerimonia d storico impianto dei Pratoni del Vivaro. La cerimonia di inaugurazione dei FEI World Championship è in programma martedì 13, alle ore 17,30 a Rocca di Papa. Il giorno prima, lunedì 12 (alle ore 17, Palazzola, Via dei Laghi, Rocca di Papa), si terrà il convegno ‘Gli sport equestri italiani nel panorama internazionale’, a cura del Comune di Rocca di Papa, dell’Università LUMSA, della Fise e della Società Italiana Storia dello Sport. Sono previsti interventi di Veronica Cimino (sindaca di Rocca di Papa), Marco Di Paola (presidente della Fise), Francesco ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Si avvicina il momento della quindicesima edizione deididi. A partecipare saranno un totale di 90per 27 nazioni. Si parte giovedì 15 settembre nelloospiterà la cerimonia d storico impianto deidel. La cerimonia di inaugurazione dei FEI World Championship è in programma martedì 13, alle ore 17,30 a Rocca di Papa. Il giorno prima, lunedì 12 (alle ore 17, Palazzola, Via dei Laghi, Rocca di Papa), si terrà il convegno ‘Gli sport equestri italiani nel panorama internazionale’, a cura del Comune di Rocca di Papa, dell’Università LUMSA, della Fise e della Società Italiana Storia dello Sport. Sono previsti interventi di Veronica Cimino (sindaca di Rocca di Papa), Marco Di Paola (presidente della Fise), Francesco ...

