Dominique Koch | onde sonore e vetro in Sound Fossil

(Di venerdì 9 settembre 2022) La vincitrice del Bally Artist Award 2022ha realizzato un’installazione multimediale composta da suono, sculture ine oggetti ibridi a MASI. La mostra Moving Knots Across Strings sarà visibile dal 10 settembre al 2 ottobre è parte del Premio istituito dalla Fondazione Bally in collaborazione col Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano.

RSI.ch Informazione

E sulla giovanissima eroina Riri Williams, ovvero Ironheart (Thorne ). Non è un ... A settembre escono Le buone stelle - Broker di Hirokazu Kore - eda (il 22 settembre , per Lucky Red e...Per questoè la vincitrice del Bally Artist Award di quest'anno, con la seguente motivazione della giuria: " per la profondità della sua ricerca attraverso la quale crea opere ... Premio Bally Artista dell'anno a Dominique Koch La vincitrice del Bally Artist Award 2022 Dominique Koch ha realizzato un’installazione multimediale composta da suono, sculture in vetro e oggetti ibridi a MASI. La mostra Moving Knots Across Strings ...Dal 10 settembre al 2 ottobre a Lugano, la mostra è parte del Premio istituito dalla Fondazione Bally in collaborazione con il Masi ...