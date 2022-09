Ultime Notizie – Elezioni 2022, Salvini: “Io premier? Sarebbe onore, ma non mi impongo” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Sono a disposizione del popolo italiano, quattro anni fa ebbi l’onore di fare il Ministro degli Interni e come promesso bloccai gli sbarchi dei clandestini, feci leggi severe contro mafiosi, spacciatori, stupratori e trafficanti di esseri umani”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, ospite a Uno Mattina. “Se la gente si fida di quello che abbiamo fatto, per me fare il Presidente del Consiglio Sarebbe un orgoglio – dice -, un’emozione, un onore e la squadra della Lega e del centrodestra è pronta a prendere per mano il Paese. Tuttavia, prima del voto, non mi permetto di impormi o propormi come nulla”. “Sono pagato dagli italiani per difendere il loro lavoro, i risparmi e la salute. Come Lega abbiamo approvato tutti gli interventi contro la Russia, contro Putin, a favore dell’Ucraina, aiuti militari, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) “Sono a disposizione del popolo italiano, quattro anni fa ebbi l’di fare il Ministro degli Interni e come promesso bloccai gli sbarchi dei clandestini, feci leggi severe contro mafiosi, spacciatori, stupratori e trafficanti di esseri umani”. Lo ha detto Matteo, leader della Lega, ospite a Uno Mattina. “Se la gente si fida di quello che abbiamo fatto, per me fare il Presidente del Consiglioun orgoglio – dice -, un’emozione, une la squadra della Lega e del centrodestra è pronta a prendere per mano il Paese. Tuttavia, prima del voto, non mi permetto di impormi o propormi come nulla”. “Sono pagato dagli italiani per difendere il loro lavoro, i risparmi e la salute. Come Lega abbiamo approvato tutti gli interventi contro la Russia, contro Putin, a favore dell’Ucraina, aiuti militari, ...

