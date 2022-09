orizzontescuola : Pierro (Usr Sicilia): “Tutti i docenti in cattedra alla prima campanella. Supplenti compresi” - ProDocente : USR Sicilia, Suraniti lascia, Pierro è il nuovo direttore - zazoomblog : USR Sicilia Suraniti lascia Pierro è il nuovo direttore - #Sicilia #Suraniti #lascia #Pierro - orizzontescuola : USR Sicilia, Suraniti lascia, Pierro è il nuovo direttore -

Cambio alla guida dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia. Stefano Suraniti lascia per andare a dirigere l'Piemonte. Al suo posto arriva Giuseppe, dirigente amministrativo del Ministero dell'Istruzione, già dirigente direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione. Così ...Cambio alla guida dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia. Stefano Suraniti lascia per andare a dirigere l'Piemonte. Al suo posto arriva Giuseppe, dirigente amministrativo del Ministero dell'Istruzione, già dirigente direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione. Così ..."Grazie al lavoro sinergico tra amministrazione comunale, prefettura, consiglio comunale e sindacati” La Prefettura di Trapani ha comunicato al Comune di Marsala che – a seguito di tavolo tecnico tra ...“Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per la scongiurata chiusura del Convitto audifonolesi di Marsala. Un ringraziamento va tutti coloro ...