Musso certezza ritrovata: le sue parate decisive per il primato (Di giovedì 8 settembre 2022) Ci sono state molte chiacchiere sull’investimento da 20 milioni di euro voluto fortemente la scorsa estate per portare a Bergamo Juan Musso. Il suo stato di forma non ideale dello scorso anno e qualche gol preso di troppo avevano gettato alcune ombre sul portiere argentino, che a Udine si era imposto come uno dei migliori dell’intera Serie A. Il suo status di numero uno era stato messo in discussione, complice la concorrenza di ottimo livello portata da Sportiello: in alcuni casi si era quasi arrivati al ballottaggio. Oggi, col mercato chiuso e le voci mai troppo concrete che volevano la Dea alla ricerca di un portiere messe a tacere, si può dire che la mossa fatta un anno fa stia dando i suoi frutti. Non che sia una novità: potrebbe bastare una citazione alla parata nel recupero a Villarreal per tenere il 2-2 in Champions League. Già in quel momento la sensazione del ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 settembre 2022) Ci sono state molte chiacchiere sull’investimento da 20 milioni di euro voluto fortemente la scorsa estate per portare a Bergamo Juan. Il suo stato di forma non ideale dello scorso anno e qualche gol preso di troppo avevano gettato alcune ombre sul portiere argentino, che a Udine si era imposto come uno dei migliori dell’intera Serie A. Il suo status di numero uno era stato messo in discussione, complice la concorrenza di ottimo livello portata da Sportiello: in alcuni casi si era quasi arrivati al ballottaggio. Oggi, col mercato chiuso e le voci mai troppo concrete che volevano la Dea alla ricerca di un portiere messe a tacere, si può dire che la mossa fatta un anno fa stia dando i suoi frutti. Non che sia una novità: potrebbe bastare una citazione alla parata nel recupero a Villarreal per tenere il 2-2 in Champions League. Già in quel momento la sensazione del ...

A2Aanarchia : RT @AstensionistiIT: @MinutemanItaly @Musso___ @AFTERCOPERNICUS primo cambia pic perché non è adatta agli schiavi del sistema dopodiché sia… - AstensionistiIT : RT @AstensionistiIT: @MinutemanItaly @Musso___ @AFTERCOPERNICUS primo cambia pic perché non è adatta agli schiavi del sistema dopodiché sia… - AstensionistiIT : @MinutemanItaly @Musso___ @AFTERCOPERNICUS primo cambia pic perché non è adatta agli schiavi del sistema dopodiché… - Musso___ : #sanzioni - Fubini : 'la guerra economica fra la Russia e l’Unione europea è molto lontana dalla fine. E l’unica ce… - Marcella_IsBack : @steal61 @Musso___ Mi pare di ricordare che con te avessi avuto da discutere perché difendevi Conte quando era pale… -