L’Isis rivendica l’uccisione di suor Maria De Coppi: “Diffondeva il cristianesimo” (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma – Il sedicente Stato islamico (Isis) ha rivendicato l’uccisione di quattro cristiani, tra cui la missionaria comboniana suor Maria De Coppi, in un attacco sferrato nella provincia di Nampula, nel nord del Mozambico. Secondo la Bbc, l’organizzazione jihadista ha pubblicato la rivendicazione su alcuni suoi account sull’app di messaggistica Telegram a nome della Provincia dello Stato Islamico nell’Africa Centrale. Nel suo comunicato, precisa l’emittente britannica, L’Isis afferma di aver ucciso la suora perché si era “impegnata eccessivamente nella diffusione del cristianesimo”. L’organizzazione ha anche reso noto che i suoi militanti hanno bruciato una chiesa, due veicoli e “altre proprietà” della missione nell’area. A giugno ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma – Il sedicente Stato islamico (Isis) hatodi quattro cristiani, tra cui la missionaria combonianaDe, in un attacco sferrato nella provincia di Nampula, nel nord del Mozambico. Secondo la Bbc, l’organizzazione jihadista ha pubblicato lazione su alcuni suoi account sull’app di messaggistica Telegram a nome della Provincia dello Stato Islamico nell’Africa Centrale. Nel suo comunicato, precisa l’emittente britannica,afferma di aver ucciso laa perché si era “impegnata eccessivamente nella diffusione del”. L’organizzazione ha anche reso noto che i suoi militanti hanno bruciato una chiesa, due veicoli e “altre proprietà” della missione nell’area. A giugno ...

