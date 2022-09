sportli26181512 : Kessie, prima gioia blaugrana. E al Milan di Champions manca uno come lui: Kessie, prima gioia blaugrana. E al Mila… - Gazzetta_it : Kessie, prima gioia blaugrana. E al Milan di Champions manca proprio uno così... #UCL - bmark85 : @gidf81 @heyjude_90 @MimmoAdinolfi cosa c'entra devrij scusami? devrij è un giocatore chiave di inzaghi. sei tu che… - RPanaiia : @Aleamoruso99 Ha abbondanza solo dal punto di vista numerico. Nessuno di questi tre dovrebbe essere la prima altern… - OdeonZ__ : La prima volta di Kessie e il tris di Lewa: rivedi la manita del Barça al Viktoria Plzen -

"Che fine ha fatto". Risponde la Champions: primo gol nella grande coppa al primo match da titolare con il Barcellona. Nei cinque schiaffi rifilati Viktoria Plzen ce n'è anche uno dell'ivoriano, preso a ...Al Milan pure hanno avuto esperienza nel passato recentissimo con, Donnarumma e Calhanoglu, ... francese falcidiatodagli infortuni, poi protagonista di un tira e mollo lungo mesi e mesi, ... Kessie titolare nella prima in Champions con il Barcellona Calciomercato Inter, colpo di scena Kessie L'inizio di stagione di Kessie al Barcellona è stato devastante. In negativo, però. L'ex rossonero, trasferitosi a parametro zero in Spagna, ha disputato sol ...Nella partita di Champions del Barcellona alla prima da titolare Kessie ha esordito con gol rappresentando una freccia in più per Xavi ...