F1 | Verstappen | “Complotto con AlphaTauri? Ridicolo | ma non mi sorprende”

"Pensare che vengano attuate strategie del genere è Ridicolo. Sui social tante cose, e fino a quando non si pagherà per quello che si dice, queste dinamiche non mi sorprendono". Queste le parole con cui Max Verstappen, ai microfoni di Speedweek, respinge le accuse secondo cui l'AlphaTauri abbia volutamente creato quel momento di imbarazzo con Tsunoda, poi ritiratosi, nel GP di Zandvoort per favorirlo. Infatti, per permettere la rimozione della monoposto del giapponese, era entrata la safety car, che l'olandese ha sfruttato per fare il pit stop e respingere gli assalti di Hamilton.

