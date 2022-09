Evenepoel vince la 18esima tappa e la Vuelta è sempre più vicina

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Evenepoel vince anche in salita e mette le mani sulla Vuelta -… - ItaliaNotizie24 : Evenepoel vince anche in salita e mette le mani sulla Vuelta - ZerounoTv : Evenepoel vince anche in salita e mette le mani sulla Vuelta - Tele_Nicosia : Evenepoel vince anche in salita e mette le mani sulla Vuelta - IlModeratoreWeb : Evenepoel vince anche in salita e mette le mani sulla Vuelta - -

DIRETTA VUELTA 2022, VIDEO/ Arensman15tappa: Roglic 'ruba' 15'' aLa notizia allora più significativa al momento nella tappa 18 della Vuelta 2022 è allora l'attacco di Joao Almeida , ...Nella classifica generale, in 69h59'12", ha 2'07" di vantaggio su Mas, secondo, e 5'14" sull'altro spagnolo Juan Ayuso Pesquera, che completa il podio. Domani è in programma la 19/a e terz'...Belgian Remco Evenepoel of Quick-Step Alpha Vinyl pictured after stage 17 of the 2022 edition of the 'Vuelta a Espana', Tour of Spain cycling race, from Aracena to Monasterio de Tentudia (162,3 km), ...Remco Evenepoel domina la Vuelta: vince sul Piornal dopo aver annullato i tentativi di Enric Mas (secondo). Terzo Robert Gesink, ripreso a un passo dal traguardo. Caduta a inizio tappa, Carlos Rodrígu ...