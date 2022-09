Elezioni | scontro Pd - M5s sul dl Aiuti Letta | ' I 5 stelle bloccano 17 miliardi' Conte | ' Falsità | il decreto è già operativo'

(Di giovedì 8 settembre 2022) Stiamo parlando di unlegge , che entra in vigore quando entra in gazzetta ufficiale, quindi è già. Stiamo parlando della conversione in sede parlamentare, c'è tempo e verrà fatto ...

fattoquotidiano : Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già… - gioart79 : RT @paolocristallo: Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già oper… - LoredanaDiMaio3 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già ope… - LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già ope… - Andyesti : Odio la circonvenzione di incapace, detta comunemente “propaganda” Come funziona un decreto legge? Lo approva il C… -

RaiNews

... giovedì 8 settembre, l'ex ministra e candidata deputata di Italia Viva allepolitiche del ... In merito alloRenzi - Letta su chi abbia dato i natali all'attuale legge elettorale, MEB è ...Lo slittamento del decreto Aiuti bis al Senato apre l'ennesimo fronte di polemica tra il Pd e i 5 stelle . Mercoledì, infatti, la conferenza dei capigruppo del Senato ha deciso che il provvedimento ... I partiti e la sfida sulle riforme: scontro su presidenzialismo e Bicamerale - Per le politiche 2022 l'Ordine dei giornalisti ha pubblicato una lista di FAQ, per fornire risposte puntuali ai quesiti che si pongono sul ruolo e l'attività dei giornalisti in campagna elettoral Mariasole Mascia, lei è candidata alla Camera per la lista che raggruppa Azione e Italia Viva: l’unica che punta espressamente a riportare Mario Draghi alla presidenza del Consiglio. I cittadini come ...Lo slittamento del decreto Aiuti bis al Senato apre l’ennesimo fronte di polemica tra il Pd e i 5 stelle. Mercoledì, infatti, la conferenza dei capigruppo del Senato ha deciso che il provvedimento sar ...