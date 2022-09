Elezioni, Mélenchon a Roma: I 5 Stelle mi hanno adulato, ma non ho niente a che fare con loro (Di giovedì 8 settembre 2022) “Chi ha mai potuto immaginare che sarei stato uguale al Movimento 5 Stelle? Non ho niente a che fare con loro dall’inizio. Nel passato ci sono stati politici del M5s che al Parlamento europeo mi hanno adulato. Gli esponenti di questo movimento fanno qualsiasi cosa ma alla fine finiscono sempre dallo stesso lato della mangiatoia. Il M5S e’ un annesso di tutti i potenti di questo Paese. Votare il M5s non ha alcun senso”. Cosi’ Jean-Luc Mélenchon nella conferenza stampa di stamane a Roma nel quartiere Prati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) “Chi ha mai potuto immaginare che sarei stato uguale al Movimento 5? Non hoa checondall’inizio. Nel passato ci sono stati politici del M5s che al Parlamento europeo mi. Gli esponenti di questo movimento fanno qualsiasi cosa ma alla fine finiscono sempre dallo stesso lato della mangiatoia. Il M5S e’ un annesso di tutti i potenti di questo Paese. Votare il M5s non ha alcun senso”. Cosi’ Jean-Lucnella conferenza stampa di stamane anel quartiere Prati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

demagistris : Elezioni, Mèlenchon oggi a Roma per sostenere Unione Popolare: assemblea con de Magistris e i leader di Potere al P… - andytuit : RT @unione_popolare: Elezioni 2022, Mélenchon col pugno chiuso insieme con de Magistris per Unione Popolare: «Resistenza, resistenza» https… - aura67422491 : Gli assist, gli endorsement, le minacce, le visite di esponenti stranieri in vista di elezioni, andrebbero tutte ri… - Alederossi1 : RT @unione_popolare: Elezioni 2022, Mélenchon col pugno chiuso insieme con de Magistris per Unione Popolare: «Resistenza, resistenza» https… - comunistieuropa : RT @MarGauFil: A fianco di @JLMelenchon durante il suo intervento a sostegno di @unione_popolare. Un discorso appassionato fatto di speranz… -