Chi vuol adottare Charlie? Un cucciolone di segugio, lanciato da un'auto in corsa e salvato dall'Oipa (Di giovedì 8 settembre 2022) I volontari dell'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Ancona lo hanno chiamato Charlie, dal nome del suo salvatore, di colui che con premura ha segnalato l'accaduto all'associazione, che è corsa subito in suo soccorso. Charlie è stato lanciato da un'auto in corsa nella campagna di Montemarciano (An). Le indagini per individuare il responsabile dell'ignobile gesto sono in corso e l'Oipa invita chiunque sappia chi lo deteneva, o che abbia assistito all'abbandono, a contattarla. Questo cucciolone di segugio, forse perché non adatto alla caccia, è stato abbandonato così e terrorizzato sì è rifugiato in un fosso, tra i rovi e sotto il sole cocente, rischiando di morire. "Dopo ore di ricerca, in collaborazione anche con ...

