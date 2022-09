Alfonso Signorini conferma la gravidanza di Aurora Ramazzotti e fa una confessione (Di giovedì 8 settembre 2022) A pochi giorni dalla settima edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si è concesso una lunga intervista sulle pagine del Corriere della Sera. Il conduttore e giornalista, nonché direttore del settimanale Chi, ha iniziato facendo una sorta di mea culpa nei confronti di Aurora Ramazzotti. Alfonso Signorini infatti, oltre a confermare la gravidanza della figlia di Eros e Michelle Hunziker, ha confessato che non avrebbe pubblicato lo scoop se avesse saputo che non era ancora al terzo mese. Quanto si è arrabbiata la Ramazzotti? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima. Il giornalista ha raccontato qual è stata la copertina più ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 settembre 2022) A pochi giorni dalla settima edizione del Grande Fratello Vip,si è concesso una lunga intervista sulle pagine del Corriere della Sera. Il conduttore e giornalista, nonché direttore del settimanale Chi, ha iniziato facendo una sorta di mea culpa nei confronti diinfatti, oltre are ladella figlia di Eros e Michelle Hunziker, ha confessato che non avrebbe pubblicato lo scoop se avesse saputo che non era ancora al terzo mese. Quanto si è arrabbiata la? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima. Il giornalista ha raccontato qual è stata la copertina più ...

