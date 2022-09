Psg, Vitinha: «Dobbiamo migliorare. Serve più attenzione nella ripresa» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vitinha, centrocampista del Psg, ha parlato ai microfoni di RMC Sport al termine della sfida di Champions League contro la Juventus Vitinha, centrocampista del Psg, ha parlato ai microfoni di RMC Sport al termine della sfida di Champions League contro la Juventus. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «È solo l’inizio, Dobbiamo migliorare. Si è visto che abbiamo fatto delle cose buone. Nel secondo tempo avremmo dovuto controllare meglio il match, ma non dovremmo dare troppa importanza a questo. Sta a noi lavorare per produrre prestazioni migliori nel secondo tempo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022), centrocampista del Psg, ha parlato ai microfoni di RMC Sport al termine della sfida di Champions League contro la Juventus, centrocampista del Psg, ha parlato ai microfoni di RMC Sport al termine della sfida di Champions League contro la Juventus. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «È solo l’inizio,. Si è visto che abbiamo fatto delle cose buone. Nel secondo tempo avremmo dovuto controllare meglio il match, ma non dovremmo dare troppa importanza a questo. Sta a noi lavorare per produrre prestazioni migliori nel secondo tempo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

